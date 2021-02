Nathalie MAILLARD

Capacité d'analyse des situations et d'élaboration de diagnostics partagés.

Capacité rédactionnelles liée à l'exigence des écrits professionnels.

Capacité à mobiliser une équipe et à échanger avec des partenaires dans le cadre de projets pluridisciplinaires (actions sociales et éducatives).

Autonomie et adaptabilité dans des environnements professionnels variés.

Ecoute, empathie, capacité à accompagner et soutenir les familles dans leurs démarches quotidiennes. Aisance dans la pratique de la visite à domicile.



Mes compétences :

Ecoute

Travail en équipe

Empathie