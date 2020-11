Nathalie MARTEL (NAFEUSE)

Autodidacte et curieuse de tout, je suis la rédactrice de Nafeuse'magazine. Déclarée comme auto-entrepreneur, pour la gestion de mes blogs et le travail que j'effectue sur le web pour relayer des articles via mon site et mes réseaux sociaux.



Mes compétences :

Réactive, sérieuse et compétente.

Je cherche des partenariats pour publier via mon site des articles en relation avec ma ligne éditoriale.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos.

Blogueuse influente sur le net

Des milliers d'abonnés me suivent

Peux relayer toute info sur le net