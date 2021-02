Nathalie MARTIN (LE STRAT)

Bonjour et bienvenue sur mon profil!

Je suis actuellement en poste en tant que Chargée de Clientèle avec des connaissances en Commerce International et en Grand Export.

Vous êtes à la recherche d'une personne expérimentée dans le domaine de la relation client et sachant parler Anglais et Allemand.

N'hésitez surtout pas à me contacter.



Mes compétences :

Export

Langues étrangères : anglais et allemand

Accueil physique et téléphonique

ERP

Gestion de la relation client

Gestion des litiges

Administration des ventes