Nathalie MOREL

EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE, en quête de nouveaux challenges engagés !



EXPERIENCE CONFIRMEE DANS LE PRET-A-PORTER, SENS DU MANAGEMENT, CREATIVE ET POLYVALENTE, ANIMEE PAR L'ACTION ET LA MODE RESPONSABLE.



Passionnée de mode, j'ai aujourd'hui l'expertise des différentes facettes de mon métier :

Définition de cibles marketing, structure de l'offre (plans de collection, silhouettes phares)

Analyse des tendances et des évolutions de marché

Orientation du positionnement Style et cadrage des thématiques (must-have matières, couleurs, formes, produits, graphismes)

Double sensibilité : produit/ style et marché/client

Pilotage de la création des collections de la conception à la production

Connaissances techniques : modélisme / processus de production à l'étranger / infographie

Sourcing Europe / Asie

Management opérationnel, coordination d'équipes créatives et techniques

Pilotage de projets en coordination avec les différents services opérationnels (modélisme / marketing / merchandising etc)



J'ai complété mon expertise avec un Certificat Management Collection Mode & Luxe obtenu à l'IFM. Cette formation ma permis de renforcer mes compétences en gestion & identité de marque, son territoire digital ainsi qu'en marketing produit. J'ai une perception globale de l'entreprise, de son environnement et j'ai développé une vision prospective.

Tout au long de mon parcours, j'ai accompagné les équipes créatives avec la bienveillance et le lead nécessaires à la réussite des missions qui leur sont confiées et ce, sur des positionnements variés allant des enseignes spécialisées à la grande distribution.

Mon enthousiasme est au service de la création et de la performance attendue. Femme de convictions, j'aspire à combiner mes nouveaux acquis, mon savoir-faire et mon vif intérêt pour le développement durable et la Mode Responsable.



Mes compétences :

COORDINATION TRANSVERSALE ET INTERNATIONALE

MANAGEMENT

GESTION DE PROJET - PACKAGING

COMMUNICATION / BRAND CONTENT & STORYTELLING

ADOBE ILLUSTRATOR CC / PHOTOSHOP CC

STRATEGIE ET ADN DE MARQUE