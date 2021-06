Nathalie N'GOMA

Après 10 années en tant que responsable administratif et financier, j'ai écouté ma voix intérieure et pris mon envol.



Désormais, j'accompagne ceux et celles qui aspirent à plus de bien-être, de joie de vivre, de paix intérieure, mais aussi ceux et celles qui souhaitent trouver leur voie et vivre en alignement avec leurs aspirations profondes.



J'utilise trois outils qui me passionnent :

1/ l'hypnose pour reprogrammer l'inconscient au bonheur et accompagner la libération de maux divers

2/ le LaHoChi pour nettoyer au niveau énergétique et faciliter une plus grande ouverture de conscience

3/ le coaching pour accompagner l'expression du plein potentiel



Je crée également des accompagnements sur mesure. Comme Papillon, un accompagnement conçu pour les personnes, qui comme moi il y a quelque temps, sont en perte de sens, ne se sentent pas à leur place, souhaitent trouver leur voie, vivre leurs rêves et contribuer à leur mesure à une terre plus harmonieuse.