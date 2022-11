Pierre-Olivier GRANJOU

Jai évolué au sein dun important groupe de Maintenance et de Prestations Informatiques en qualité de :

Support technique national

Ingénieur système

Coordinateur de projet

Manageur déquipe technique



Jai réalisé mon projet de vie en retournant vivre en Gironde et en validant un Bac+4 en informatique (Systèmes et réseaux) au CESI de Blanquefort.

Jai rejoint une société de services en Gironde et y ai développé une offre de services autour de linfogérance et de la maintenance informatique dédiées aux TPE.

Je souhaite proposer mon expertise à une entreprise à taille humaine me permettant de continuer à évoluer.

Je recherche idéalement un poste de coordinateur de projets ou d'encadrement d'équipe technique, mais je suis ouvert à relever de nouveaux challenges.