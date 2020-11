Véronique GRANJOU

Tout d'abord, les différentes compétences que j'ai développées au cours de ma carrière au sein de la Mutuelle MYRIADE sont :



La Programmation structurée COBOL – SQL,



La Formation interne en lien avec mes compétences métier,



La Conception de Procédures et Modes opératoire,



L'Anticipation, l'Analyse des axes d'amélioration ... par de la veille fonctionnelle,



Le Management de ressources humaines,



La Conduite de Projets sous tous ses aspects (de l'expression du besoin, au déploiement), tout en assumant une partie opérationnelle,



La Conception et mise en œuvre d'indicateurs et d'outils de reporting,



L’Utilisation d'outils décisionnels (Suite Cognos) tant pour garantir la qualité des informations de la base de données, que pour donner des éléments d'aide à la décision pour les services et/ou directions concernées,



L’Identification et défense des intérêts de mon entreprise lors des réunions avec nos partenaires externes (éditeur de progiciel, autres clients, organismes d'état),



La Participation à l’élaboration du plan d’actions annuel de la Direction des Systèmes d’Informations, en prenant en compte l'ensemble des besoins de mon entreprise.



2) Depuis 2012, et suite à l'obtention de mon diplôme de "Chef de Projets" par le biais d'une VAE réalisée au sein de son école, le CESI m'a proposé d'assurer une formation auprès des stagiaires ayant choisi l’alternance.

Je présente donc aux stagiaires de deuxième année deux modules d'initiation, à "l’Analyse fonctionnelle" et à "La Gestion et le suivi de projets".



Mes compétences :

Microsoft Access

COBOL

Microsoft Word

SQL

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

ESQUIF

ACTIV INFINITE

Suite COGNOS