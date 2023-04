Patrick DJEBAR

Dans le groupe depuis 1990, je suis actuellement directeur du marketing et des ventes grands comptes

Fort d'une expérience riche au sein de mon groupe, j'ai pu tour à tour être chef des ventes, chef de produits, chef de marchés puis responsable marketing et produits.

Ma mission est transversale, mes nombreux contacts à l'international m'ont permis d'acquérir une vue très large de mon activité.

Membre actif au sein du comité de direction ,je participe à la définition de la politique commerciale de l'entreprise en collaboration avec la Direction Générale et veille au suivi de son application,

J'établis les objectifs de vente et suis leur réalisation

Je supervise l'administration des ventes,

J'assure avec le responsable Grands Comptes les négociations commerciales et assure un suivi direct des clients majeurs et historiques de l'entreprise.

.

j'ai la responsabilité des appels d’offres importants à dimension stratégique



Avec le support de 4 chefs de produits je définis le plan marketing (catalogues, études de marché, argumentaires...) et interviens dans l'élaboration de la stratégie produits et des marques.

.

j'ai le rôle de représentation de la filiale de vente au niveau de notre groupe international et de l'entreprise à l'extérieur



Membre actif au sein de l'AFIMIN l'association des Fabricants, et importateurs de matériels de nettoyage



Je suis responsable du NPS pour la France et suis membre actif au comité de pilotage pour le déploiement le NPS au niveau mondial



Fort de 6 années d'expérience, le NPS est devenu un outil de pilotage supplémentaire pour faire progresser nos produits et nos services de manière concrète et totalement en liaison avec les attentes des clients



En janvier 2012 j'ai entrepris un nouveau chantier pour le groupe Nilfisk en France avec la mise en place d'une réelle stratégie Online et l'embauche d'un Webmanager pour assurer une meilleure visibilité de nos marques sur la toile, d'accroitre notre renommée et notre e-réputation et de générer plus de demandes pour développer notre business en utilisant toute la panoplie des outils web actuellement disponibles sur le marché



Mes compétences :

Chef de marché

Chef de produit

Directeur des Ventes

Directeur marketing

Grands comptes

Marketing

ventes

Ventes Grands Comptes