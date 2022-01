Nathalie NAZIRI

Actuellement en poste depuis fin 2013 au sein de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) en tant que chargée de communication (Animation de réseaux et Partenariats).



Avec près de 8 ans d'expérience professionnelle, j'ai développé des compétences solides en gestion de projet et en communication (RP/événementiel/ promotion/partenariats médias/communication corporate/ communication interne/ animation de réseaux/communication web/recherche de partenariats financiers et mécénat).



Après avoir passé deux années dans le secteur associatif et dans la solidarité internationale, je suis très attachée à donner un sens à mon travail et à utiliser mes compétences pour soutenir des causes qui me tiennent à coeur en France ou à l'international : environnement, accès à l'éducation, aide au développement, action humanitaire, commerce équitable, égalité des chances, réinsertion scolaire et professionnelle.



Grâce à mes voyages et séjours à l'étranger, je suis trilingue français/anglais/espagnol.

Je suis mobile en région parisienne et à l'international.



N'hésitez pas à me contacter via ce site si mon profil vous intéresse!



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande de références.



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Relations Presse et Publiques

Partenariats publics privés

Organisation d'évènements

Supports de communication

Négociation commerciale

Chef de projet

ONG

Partenariats

Marketing

Relations publiques

Web