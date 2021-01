Nathalie PHU (UNG)

Professionnelle et ENGAGÉE, RESPONSABLE, pleine d'INITIATIVES et toujours prête à AIDER, mon entourage (personnel et professionnel) me considère comme un véritable COACH et un réel FACILITATEUR.



J'aime CONSTRUIRE et FÉDÉRER autour d'un PROJET COMMUN (si j'y crois, je peux le promouvoir), et je suis toujours résolument POSITIVE !



Experte en gestion de projets et rompue au traitement de données complexes, jaime JOUER DE ma CRÉATIVITÉ, et FAIRE ÉMERGER chaque POTENTIEL (humain et matériel), pour CONSTRUIRE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS, fondées sur lECHANGE et le PARTAGE.



Dans un environnement en pleine mutation et en perte de repères, lOUVERTURE aux autres, la PRISE DINITIATIVES et la CAPACITÉ DE REBOND me semblent être des atouts nécessaires à une réussite globale, responsable et surtout partagée.



J'aime croire en l'Homme et poser un regard BIENVEILLANT sur le monde qui nous entoure...



----



Vous vous retrouvez dans mes principes ? Alors restons connectés !



Mes compétences :

Conseil

Business development

Communication

Grande consommation

Développement commercial

Business Analysis

Chef de produit

Marketing

B2B

Chargé d'affaires

Management

Gestion de projet

Out of the box thinking

Coaching

Tirer le meilleur des gens / les développer

Bienveillance

Vision long terme

Enthousiasme

accompagnement

TRADE MARKETING

PROMOTION

développement des ventes

Consumer insight

Panels distibuteurs / consommateurs

Rigueur

Analyse

Sens commercial

Autonomie

