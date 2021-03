Nathalie PICOT-GUERAUD

Le fil conducteur de mon cursus professionnel a toujours été mon intérêt pour les relations humaines.



Un parcours confirmé dans le secteur de l’accompagnement des problématiques professionnelles et une expérience probante dans la médiation et le management de projet m’amènent à proposer mes services sur des missions d'accompagnements individuels ou collectives



Formée au coaching et certifiée en 2012,je propose mes services pour des missions d'accompagnement de coaching professionnel , de formation en management , communication et développement personnel.



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines