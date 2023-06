Nathalie REHBY

J'ai créé Satellitis, agence de communication pour avocats, pour répondre aux besoins en communication, en marketing et en développement d'affaires des cabinets d'avocats et professionnels du droit.



Aujourd'hui, Satellitis accompagne des cabinets d'avocats et avocats indépendants dans 5 domaines de la communication juridique



- l'analyse du positionnement et le conseil sur les messages clés en découlant



- le développement de la notoriété à travers les classements, enquêtes et annuaires français et internationaux



- le développement de la présence sur Internet avec la conception de sites internet, le référencement naturel, les newsletters et la présence sur les réseaux sociaux



- les relations presse avec le suivi des affaires, les communiqués de presse, les interviews, le média training et la réécriture d'articles de presse



- la communication institutionnelle avec le développement de plaquettes, outils de communication, identités visuelles



Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la communication pour avocats me permettent de proposer une offre de services ciblée, adaptée à chaque type de cabinet et à chaque domaine d'expertise, tout en respectant les règles de déontologie de la profession.



Pour tout renseignement, contactez-moi sur info@satellitis.eu



SATELLITIS

La communication des avocats



Aujourd'hui, nous proposons aussi de réfléchir avec les avocats sur la RSE, que ce soit pour gérer leur cabinet avec la RSE ou pour mieux connaitre ce nouveau critère que de plus en plus de leurs clients appliquent. Fabienne de La Chauvinière, spécialiste de la RSE, accompagne Satellitis dans une offre dédiée : Avocats RSE



Mes compétences :

Communication des avocats

Communication judiciaire

Développement cabinets d'avocats

Media training avocats

Relations presse

Juridique

Rédaction

Droit de l'environnement