Nathalie SIMON

Je vous accompagne avec douceur et bienveillance vers plus d'harmonie dans votre Vie.

pour cela j'utilise la Sophrologie en groupe ou individuel pour la gestion du stress et la réalisation de vos objectifs.

Le Massage pour libérez vos tensions corporelles ou émotionnelles.

et la Communication bienveillante ainsi que l'éducation émotionnelle pour installer l'Harmonie dans vos relations aux autres et à vous même .



PRATIQUE et DEONTOLOGIE:

Mes devises inspirées de Voltaire : "j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé" et de Gandhi "Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.



J'ai fait le choix de la Sophrologie et del a Communication non violente parce que pour moi le bonheur est à l'intérieur de Soi .



En tant que Thérapeute, je respecte un code de déontologie , je respecte le principe de confidentialité, et de non-jugement , je continue à me former régulièrement, je suis supervisée dans ma pratique par un professionnel certifié , j'ai suivi une psychothérapie de plusieurs années,



Mes compétences :

Bienveillance

Communication

COMMUNICATION NON VIOLENTE

Développement personnel

Ecoute

Formation

Massage

Pleine conscience

Relation d'aide

Relaxation

Sophrologie