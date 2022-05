Nathalie SIMONOT

Webdesigner dans la web agency 'The Net Group', je suis artiste 2d/3d, maîtrisant la suite Adobe et divers logiciels de 3d ( 3dsMax, Maya et V-Ray ).

Solides connaissances en langages HTML et CSS.

Touche à tout, autodidacte, motivée par la passion de l'imagerie numérique et les challenges.

Vous pouvez avoir un aperçu de mes réalisations ici : http://www.nathaliesimonot.portfoliobox.fr/portfolio



Mes compétences :

3dsMax

Maya

Mental ray

V-ray

Premiere

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop