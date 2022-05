Vous cherchez à recruter un nouveau collaborateur, à gérer la flexibilité au sein de votre entreprise ? Manpower Conseil Recrutement et Manpower Référence Intérim vous proposent les solutions RH adaptées à vos besoins.





Chargé de Recrutement à Lille, avec un parcours juridique et RH riche et divers, je m’occupe chez Manpower Conseil Recrutement d’accompagner mes clients sur leurs enjeux et notamment d’identifier les candidats sur le bassin d’emploi et avoir une approche sourcing innovante et ciblée.



Formée et certifiée à l’évaluation des compétences et à la conduite d’entretiens structurés basés sur les méthodes STAR, je suis une professionnelle de l’évaluation et du recrutement.





Je recherche en ce moment différents profils :

- Conseiller(e) patrimonial, Chargé(e) de clientèle privée

- Gestionnaire sinistres IRD

- Expert d'assurances

- Responsable administration du personnel



Vous souhaitez me contacter ? nathalie.smolen@manpower.fr



Mes compétences :

Gestion des compétences

Conseil en recrutement

Aide au recrutement