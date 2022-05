Nathalie SOBTI

Actuellement en formation à l’Afpa de Roubaix afin d’obtenir un titre professionnel de niveau III en tant qu’assistante Ressources Humaines, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine des ressources humaines et je suis disponible à compter du 17 Octobre 2016.

J'ai décider de suivre une formation via le Fongecif car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances, j’ai effectivement acquis au cours de mes précédentes expériences une aisance relationnelle et une capacité à gérer différentes tâches de manière organisée, et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et de réussir au mieux ma reconversion professionnelle.



En alliant cours théorique et pratique je serai opérationnelle et compétente pour remplir toutes les missions que vous pourrez me confier comme de contribuer au traitement de la paie, d’assurer le suivi administratif des différents contrats existant au sein de l’entreprise ou de m'occuper de la partie recrutement.



Consciencieuse et réactive, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement, et je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel