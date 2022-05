Nathalie SOSIEWICZ

Actuellement éducatrice spécialisée au sein d'une MECS, je m'occupe de jeunes placés par l'ASE. Mes missions sont de les accompagner dans leur vie quotidienne et leur développement personnel. Je m'efforce de mettre en place des projets individuels afin de les faire évoluer.

Je souhaite continuer à évoluer dans le domaine du social mais sur une autre structure qui me permettrait de découvrir d'autres domaines.



Mes compétences :

Management

Élaboration outils pédagogiques

Accompagnement individuel

Gestion de projets individuels et de loisirs

Ecriture de rapports et synthéses

Anticipation des besoins et écoute du jeune