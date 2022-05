Nathalie SOULAINE

Mes différents postes particulièrement transverses m'ont beaucoup apportés en terme de connaissance métiers et de communication interne et externe. J'aimerai aujourd'hui avoir l’opportunité de mettre à disposition la somme de mes compétences au service d'une entreprise dynamique et à l'écoute de ses collaborateurs.

Mon expertise la plus probante reste le management (Pilotage, formation, animation terrain) le développement de stratégie commerciale (Analyse, Objectifs, maîtrise budgétaire).

Dans ce cadre, un poste de direction commerciale ou management d'équipe me permettrait de développer la notion de dépassement de soi autour d'une dynamique et d'un projet commun.



Mes compétences :

Audit

Lotus Notes/Domino

place planning

SQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 8

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Mac OS X