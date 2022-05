Valérie SOULAINE

Mentaliste et Consultante en formation dans les domaines suivants:



- Technique de vente

- Accueil

- Marketing Téléphonique

- Communication

- Gestion de Conflit



Réalisation d'Audit, avant et aprés formation.

Coach en centre d'appel



Mobile géographiquement.

Email: valeriesoulaine@gmail.com



Mes compétences :

 Management des équipes et des actions commercial

- expérience de dix (10) années : vente par téléph

- responsable d’un groupe de vingt vendeuses : sup

- recenser les besoins de l’entreprise et proposer

Maitrise en élaboration de plans de formations et

 Maitrise en recrutement de commerciaux

 Maitrise en évaluation des compétences

Experte et maitrise en création de modules de form

Experte et maitrise en Formation dans les domaines