Nathalie SOURIOU

Arrivée dans la région depuis un an, je cherche à retrouver un poste se rapprochant de celui occupé chez NESTLE WATERS FRANCE.

j'ai pour le moment fait deux remplacements en intérim.



Au cours de ma carrière, j'ai évolué dans différents secteurs d'activités comme la grande distribution, l'industrie et l'agroalimentaire. Cela m'a permis d'acquérir une forte adaptabilité et polyvalence.



J'ai mené à bien toutes les missions qui m'ont été confiées grâce à une forte autonomie, et à une réelle réactivité. Dotée d'un sens aigu de la gestion du temps et des priorités, je souhaite en faire bénéficier mon futur employeur.



j'ai été amenée à travailler en équipe ce qui exige entre autre un bon sens des contacts et un bon relationnel.



Aujourd'hui, je souhaite continuer à m'investir, apprendre et progresser.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale