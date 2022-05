Nathalie STEIN

Coach en Entreprise depuis 10 ans, « surdouée » depuis toujours, et pas de lien, enfin presque….



J’accompagne des personnes à haut potentiel intellectuel, dans leur vie, mais aussi des managers, des dirigeants de petites entreprises etc.

Tous ont un niveau intellectuel qui permet de réfléchir efficacement, alors pourquoi un Coach ?



Parce que nous doutons toujours,

Parce que 10 000 idées à la seconde ce n’est pas toujours facile à gérer,

Parce que choisir, décider, c’est renoncé.

Parce qu’être différent, c’est compliqué,

Parce qu’on n’est pas toujours compris,

Parce qu’on ne se comprend pas toujours non plus,

Parce qu’on a des parcours atypiques,

Parce que la vie (la sienne ou celle de son équipe, son entreprise), est un challenge,



Etre coaché, c’est se mettre en accord.

Organiser ses réflexions du moment, mieux se connaitre, améliorer sa relation aux autres, révéler ses talents, lisser ses pensées perturbées, prendre une décision importante, etc, etc….

Etre coaché, c’est faire un travail sur soi, ce n’est pas une thérapie. Il ne faut pas longtemps pour faire bouger les lignes.



Osez faire cette démarche de l’accompagnement, elle aussi, atypique. Faites vous coacher!

Avec 100% de satisfaits, j’ose dire que cela vaut le coup ! contact : nathally2@outlook.fr



Mes compétences :

Droit social

Ressources humaines

Formation

Stratégie d'entreprise

Conseil en management