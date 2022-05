Nathalie STEINBERG

La mission de SYNARGIES est d'accompagner ses clients vers une expérience collaborateur fluide et efficace, de l’intégration au virage de carrière. Nous accompagnons toutes les étapes de l’expérience collaborateurs pour que cette réussite bénéficie directement à l'engagement des collaborateurs. En effet nous savons qu'il est directement lié à l'expérience clients, à la croissance et à l'innovation.



Notre objectif est de démocratiser la notion d’expérience collaborateur dans les PME et les grandes entreprises afin de gommer l’écart existant entre une expérience client optimale et une expérience collaborateur actuellement laborieuse et source de désengagement dans la grande majorité des entreprises.



Notre ADN contient les ingrédients de votre réussite dans la construction d’une expérience collaborateur fluide et efficace. Nous sommes coaches systémiques et appréciatifs ; Nous sommes conscients de la nature systémique de nos actions ; nous créons des cadres d'intervention personnalisés qui vous permettent de co-construire, nous travaillons à partir de ce qui fonctionne, nous vous aidons à créer du sens, nous apprenons en continu et nous nous adaptons constamment à notre environnement. Nous croyons en l’être humain et accordons une attention particulière aux relations qu’il crée. Par conséquent, nous les plaçons dans un contexte qui leur convient. Nous simplifions ce qui est complexe, nous nous concentrons sur des sujets essentiels et inspirants.



C’est pour cette raison que nous accompagnons consciemment l’efficacité des organisations, des équipes, des projets et des collaborateurs, en nous appuyant sur leurs succès et leurs talents. Sur cette base, nous les aidons à s’orienter dans une direction qui fait sens pour construire une expérience collaborateur fluide et qui fait sens.



Nous sommes conscients que notre ambition aidera les entreprises à redevenir motivantes pour les générations Y et Z. Nous savons qu’à court terme, cela augmentera l’engagement des collaborateurs, la croissance des résultats et le pouvoir d’innovation des entreprises.



Nous coachons en toute conscience dans le sens d’un objectif à long terme, celui de nous préparer au grand saut dans la société du 21e siècle où l'IA et le digital cohabiterons avec l'humain et vice et versa. Travailler sur l’expérience des employés avec le digital et l’IA aidera donc les entreprises à rester humaines à moyen et long terme.



À un niveau plus éthique et sociologique, nous travaillons pour que l’humanité reste au travail / utile / déterminée et heureuse. Chez SYNARGIES, nous voulons faire partie de ceux qui auront contribué à ce défi.



Nous sommes impatients de vous accompagner dans cet enjeu fondamental pour votre entreprise et la société.



Mes compétences :

Intelligence émotionnelle

PNL Programmation Neuro Linguistique

CO-ACTIVE COACHING

Organization and relations systems coaching ORSC

Appreciative coaching

développement des équipes

Co-developpement

Fusions/acquisitions

Conduite de changement

Coaching

Leadership

Conseil

Management

Pédagogie