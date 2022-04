De formation supérieure polyvalente en Gestion (Commerciale, Marketing, Administrative et Financière), je possède une expérience de 22 années principalement acquise en Gestion de Centres de Profit, Animation de Réseaux de Distributeurs Spécialisés ainsi qu'en Recrutement et Management d'Equipes Commerciales, Administratives et Techniques.

Afin de faire bénéficier les Entreprises de cette expérience, j'ai décidé de créer début 2015 ma société de Conseil pour les affaires ACE CONSULTING.



CONTACTEZ MOI CES MISSIONS: Accompagnement et Développement Commercial, Management, Encadrement et Recrutement, Consulting en Stratégie / Organisation / Marketing)





ACE CONSULTING développe principalement une Activité RECRUTEMENT :



- au niveau Régional pour des missions locales en Région Centre

- au niveau National et Europe, pour des Missions de Recrutement de postes de Commerciaux, Chef des Ventes, Chef de Produits, Responsable de Marchés, Responsables Techniques, Directeurs Commerciaux, Directeurs Généraux ..

dans le monde de la Distribution de Matériels Industriels, BTP et Agricole.



ACE CONSULTING possède un réseau assez large via des profils Managers, Commerciaux et Techniques, pour les Zones France (et aussi Europe), par le parcours de son gérant au sein et en collaboration de constructeurs mondiaux (CNH, Manitou, Toyota, Kubota, Takeuchi, Merlo, Hyster-Yale). ACE CONSULTING vous apporte son soutien dans vos recherches de postes, par ce réseau de connaissances, mais aussi en approche directe.



Christophe CAMUS

07 86 20 41 05

aceconsulting45@gmail.com

camusc@live.fr

Membre des Réseaux Linkedin et Viadéo:

http://fr.viadeo.com/fr/profile/christophe.camus5

http://fr.linkedin.com/pub/christophe-camus/3b/386/409



NOS OFFRE D'EMPLOI SUR L'APEC: https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi-dune-entreprise.html?idEtablissement=706442



Mes compétences :

LEASING

GESTIONNAIRE

MANAGEMENT COMMERCIAL

RELATIONNEL

COACHING

MANUTENTION

Réseau

Stratégie d'entreprise

Management

Recrutement

Formation

Analyse stratégique

Animation commerciale

Développement commercial