Nathalie STENGEL

Bienvenue et merci par avance pour vos partages,



Consultante pédagogue, j'ai l'immense privilège d’aimer ce que je fais et, plus encore, de savoir “pourquoi” je le fais !

Cultiver avec conviction les relations humaines, l’intelligence collective et l’agilité professionnelle, pour inspirer, réfléchir, capitaliser et grandir ensemble.



Nos partenaires -des groupes internationaux du secteur de la distribution, du commerce et des services- l'ont bien compris.

Rien de bien surprenant donc à ce que nous partagions des projets à forts enjeux de croissance et d’efficience opérationnelle.



Pour résumer, au delà de la maîtrise des connaissances techniques, cet état "d’ESPRIT ADAPTATIF" cultivé dans mon approche - Conseil Management et pédagogie - stimule les différentes formes d’intelligence, favorise l’engagement, les initiatives, la responsabilisation, créant ainsi un “système ouvert, dynamique et interactif pour lequel les managers et collaborateurs éprouvent , manifestent et développent une véritable volonté d' appartenance”.



Une “marque de fabrique systémique et pragmatique”que certains Clients aiment à nommer “hélicoptère" et vous invite à bord pour la partager en cliquant sur "contact" !



Mes compétences :

Développement des compétences

Animation de formations

Ingénierie pédagogique

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Entretiens professionnels

Développement personnel

Techniques de vente