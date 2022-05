CONSULTANTE FORMATRICE

Manager Développeur



Bienvenue !



Je travaille en collaboration avec un réseau de consultants créateurs de solutions pédagogiques innovantes et interactives



Nous pensons que la performance de l'entreprise tient à sa capacité à fédérer ses collaborateurs afin d'atteindre un objectif commun et de partager une vision globale.



Mais nous pensons aussi qu'avant de développer l'esprit d'équipe, il est logique de commencer par le créer…

C'est pourquoi toutes nos animations sont mises en œuvre pour valoriser l'apport de chacun au profit de l'équipe, en entraînant vos collaborateurs dans une émulation efficace et productive.



Nos concepts d’animation sont étudiés pour s'appliquer concrètement à l'entreprise et à son environnement. Ils respectent le degré de participation, l’expérience de chacun et proposent une vraie motivation collective.



Notre empreinte : Une Culture du Résultat



Nos intervenants sont tous des opérationnels au contact du marché, chefs d’entreprises, managers eux-mêmes ou anciens managers. Nos interventions s’ancrent dans la réalité permettant une mise en pratique immédiate et des progrès mesurables.



Partageons nos richesses et révélons celles de vos équipes !



Vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me joindre par mail....



Au plaisir de vous lire,



Nathalie Stengel.