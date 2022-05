Nathalie STERNBERGER

Une assistante indépendante, c'est la solution la plus souple et la plus économique existante sur le marché de l'emploi. Qu'il s'agisse d'un besoin ponctuel ou permanent pour développer votre activité, je vous propose de mettre à votre service mes compétences et de gérer vos travaux administratifs et commerciaux, sur site ou en télétravail. Dotée de plus de 10 ans d'expériences professionnelles, j'ai choisi de m'installer en tant qu'assitante multiservices afin d'apporter mon soutien aux artisans, professions libérales et pme.