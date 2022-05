Nathalie SZCZESNY

Je suis une personne dynamique, assidue à mon travail, rigoureuse et je travaille toujours dans la bonne humeur . J' ai une expérience d'une trentaine d'année, dans le domaine de la vente . Je sais gérer une boutique ,de l'accueil de la cliente , à ses besoins , l'essayage et je finalise la vente par l'encaissement avant de la raccompagner jusqu'à la porte .De plus j'entretenais le magasin et je le mettais en valeur en mettant en rayonnage les collections .



Mes compétences :

Encaissement

Mise en rayon

Techniques de vente