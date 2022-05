Nathalie SZMIEL

LANCEMENT ET SUIVI DES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS

Assister le service utilisateur dans le recensement et la formulation de son besoin / relecture des CCTP

Choisir la procédure juridique adéquate de mise en concurrence des entreprises

Rédiger le marché public /passer la publicité / établir les documents administratifs de suivi de la procédure jusqu’à la notification

Gérer les problématiques rencontrées en cours d’exécution du contrat



GESTION DE SERVICE, CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE

Mettre en place des outils de suivi des procédures / système qualité

Organiser le service Marchés Publics

Assurer une veille réglementaire en droit des marchés publics voire autres questions juridiques

Assurer un rôle de conseil en droit des marchés publics

Assister les entreprises soumissionnaires dans leur réponse aux marchés

Gestion des contentieux amiables (mémoires en réclamation, négociations, résiliations...)

Formation : sur les marchés publics / statut d’autoentrepreneur

SIRET : 539 070 870 00016



Mes compétences :

Adaptabilité

juriste

Marchés publics

Mobilité

Pragmatique