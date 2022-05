Nathalie SZYDLOWSKI

Double compétence : clinique et entreprise

Diplômée d’une école de commerce et Psychologue clinicienne, membre de l'AFTCC (Association française de thérapie comportementale et cognitive)

Métier : accompagnement psychologiques de salariés et de particulier. Accompagnement de la personne au travail.



- Entretiens cliniques/Gestion de crise/Post trauma : entretiens diagnostics, menaces suicidaires, harcèlement au travail, debriefing psychologiques.



- En suivi individuel/salariés : bilan professionnel/ bilans de compétences (Outplacement, D.I.F, Fongécif, gestion de carrière, …).



- Audit : problématiques liées aux risques psycho-sociaux, à l'absentéisme, la démotivation et le bien-être au travail.



- Accompagnement de salariés : bilans de compétences, accopagnement à la mobilité, outplacement, recherche d’emploi, réorientation, TRE



Mes compétences :

Bilans professionnels

Debriefing

Entretiens

Gestion de crise

Psychologie

Psychologie clinique

Psychologie du travail

Psychopathologie du travail

Risques psychosociaux