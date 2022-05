Nathalie TABURET

Vingt ans d'expérience dans les secteurs de l'Industrie et de l’Ingénierie, me permettent aujourd'hui de me positionner comme un réel Business Partenaire au sein d'une équipe de Direction responsable, solidaire et porteuse de projets ambitieux et fédérateurs.

Véritable bras droit de la Direction sur les aspects de Gestion/Finances/Système d 'Information/Comptabilité et Fiscalité, mon ambition est de contribuer à faciliter la mise en œuvre de la Stratégie, au quotidien et sur le terrain, dans le cadre de ma mission d'expertise et de conseil.



MES DOMAINES DE COMPETENCES :



AIDE A LA DECISION STRATEGIQUE

▶Conception d'outils de projection et de simulation ;

▶Audits d'acquisition ;

▶Pilotage stratégique par l'approche Balanced Scorecard (tableaux de bord prospectifs et matrice de risques) ;

▶ Reporting financier orienté gestion du CASH et valorisation des capitaux investis (E.V.A) ;

▶Développement d'une culture orientée à la fois "Résultats" et "Services".



CONTRÔLE FINANCIER



SYSTEME D'INFORMATION

▶Chef de projet (maîtrise d'ouvrage)



MANAGEMENT / ORGANISATION



MON SAVOIR-FAIRE :



1- La maitrise des principales techniques requises, acquises notamment, dans l'environnement très exigeant des sociétés cotées ;

2- Une réelle culture terrain, approfondie dans le cadre de mes missions de chef de projet en Maîtrise d'Ouvrage ;

3- Le pilotage de la performance dans les milieux industriels et de la prestation de services;

4- Une bonne intelligence des problématiques commerciales (liées à la Grande distribution) et industrielles (gestion des flux), acquise lors de différentes missions de refonte de Systèmes de Gestion ;

5- Expérience du management d'équipe et de projets.



En synthèse, je pense offrir un bon équilibre entre les dimensions Opérationnelles et Stratégiques d'une Direction Financière (Business partenaire)



Mes compétences :

systemes d'information - Maitrise d' ouvrage

Chef de projet - Fonctionnement en mode projet

Organisation comptable et contrôle interne

Fiscalité

Contrôle de gestion

Credit managment - optimisation du BFR