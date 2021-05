Mathieu OUZOULIAS

Le rôle du consultant doit être à la fois une moteur pour la transformation avec les équipes du client, et un levier de performance au service de l'entreprise.



Les expériences opérationnelles, et conceptuelles permettent aujourd'hui d'avoir un vécu important autour des thématiques des processus transverses à l'entreprise et notamment autour des notions de l'entreprise étendue et du management par les processus.



La culture du partage et la volonté de toujours faire avancer les sujets me permettent aujourd'hui de vouloir assister mes clients à chaque étape clef de leur vie. Sans prétention, mes clients me sont reconnaissant par leur fidélité, et la constance de nos rapports qu'ils aient ou non des projets actifs.



Mes domaines d'expertises tournent autour de la gestion de l'offre sur ses 3 dimensions, opérationnelle (supply chain / performance / traçabilité / ...) - produit (assortiment / achats / ...) - gestion (budget / politique tarifaire / contrôle de gestion / ...).



A très bientôt pour partager, échanger et faire des rencontres ...



Mes compétences :

Aéronautique

Conseil

Cosmétique

Distribution

Formation

Organisation

Performance

Pharmacie

Supply chain