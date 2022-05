Nathalie TAILLADE

RE-GAIA est née d’une réflexion sur les économies d’énergie et la maitrise des consommations

L’intérêt était donc de mettre en avant les solutions proposées par des sociétés, toutes spécialisées dans un domaine précis :



• La maîtrise des consommations d’eau

• La maîtrise des factures d’énergie

• L’installation de solaire thermique ou photovoltaïque

• Ou encore le recyclage des déchets.



RE-GAIA vous aide à consommer moins, à consommer mieux et donc à baisser vos factures et charges d’exploitation.



Par des solutions simples, faciles à mettre en place et accessibles à tous



Vous pouvez visualiser ces différentes solutions et nos différents partenariats sur :