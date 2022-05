Nathalie TAMI

Après plus de 10 années chez SERNAM, au poste de Responsable Clientèle, j'enrichis et complète mon expérience chez HEPPNER côté exploitation. Au terme d'un CDD d'un an à naviguer sur différents postes ( assistante exploitation, retour de tournées, départ chauffeurs, affrètement régional), mon aventure continue puisque je viens de signer un CDI en tant que Chargée Opérationnel de Prévention.

Un poste sur mesure qui va me permettre de mettre à profit toute mon expérience.



Mes compétences :

Litige

Tableaux de bord

Gestion du stress

Transport de marchandises

affrètement régional