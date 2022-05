Nathalie TCHANG

Ingénieur en énergétique du bâtiment

Parcours professionnel :

Conception de bâtiments très performants et à énergie positive.

Réalisation d'audits énergétiques dans des bâtiments existants (logements et tertiaires)

Etudes de faisabilité en énergies renouvelables

Ingénieur conseil auprès des pouvoirs publics et d'industriels sur la mise en place et l'évolution des réglementations thermiques (RT2012 ; RT dans l'existant ; DPE ; ...)

Ingénieur conseil auprès de gestionnaires de parcs sur la stratégie énergétique de leur patrimoine.

Diagnostic de performance énergétique



Mes compétences :

Bâtiment

Audit énergétique

Energie

RT2005

Management

Ingénierie