Nathalie TESTA

Manager agence intérim et de recrutement médical et paramédical.

Encadrement et animation des collaborateurs en agence

Développement commercial

Recrutement

Gestion administrative

Actions pour réalisation d'objectifs

Respect des procédures qualités

Législation du travail temporaire



Mes compétences :

Santé

Management

Gestion des ressources humaines

Réactivité

Recrutement

Gestion de compte

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Rigueur

Gestion de la relation client

Sens de l'initiative