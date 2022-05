Nathalie TESTA

En cabinet libéral:



Mon approche thérapeutique est basée sur l’écoute clinique, qu’il s’agisse d’un travail personnel d’élaboration en séance individuelle, ou d’une démarche collective de mise en sens de situations d’exercice professionnel dans le cadre d’une animation de groupe.

Retrouvez moi sur mon site:Array



En face à face, je rencontre chaque patient en l’accueillant dans sa globalité (prise en compte du contexte familial, social, professionnel), son individualité et son originalité. J’accompagne chacun en associant, au cas par cas, différents outils thérapeutiques qui articulent « pensée, émotions et corps » pour permettre de lever la souffrance.

En groupe de parole ou d’analyse de la pratique, j’accueille la parole du groupe et permets que se déploie sa dynamique spécifique, pour que s’opère un travail d’élaboration, de mise en sens, de situations ayant généré de la souffrance dans l’équipe. Ainsi peut émerger la mise à distance nécessaire au retour vers la sérénité.



1/ Psychothérapie individuelle, couples, famille :

Au cabinet, sur la base d’une démarche personnelle



o Thérapie Psycho-dynamique analytique / Hypnose Ericksonienne / Méditation Pleine Conscience / Rebirth



o Accompagnement psychothérapeutique visant à dépasser une situation traumatique -telle que la maladie (aigüe, chronique), le deuil, une séparation, la perte d’emploi, les violences … ou motivée par le besoin de faire un bilan- ou pour améliorer sa qualité de vie



o Accompagnement psychologique individuel de personnes confrontées à des souffrances au travail telles que stress, démotivation, surmenage, épuisement professionnel, harcèlement, violences physiques ou verbales…



2/ Prévention et prise en charge « Souffrance au travail » en groupe :

En établissement de soins, Ehpad et en entreprises



o Groupes de parole / Groupes d’analyse de la pratique professionnelle pour prévenir les situations de souffrance au travail en donnant un éclairage sur certaines prises en charges



o Groupes de parole à médiation Photolangage© (1) en situation de conflits, de crise, de changement (rachat, restructuration, plan social…) …



Mes compétences :

Animation de groupes d'analyse de la pratique prof

Méditation Pleine Conscience

Hypnose éricksonienne

Thérapie de couple

Thérapie familiale

Animation de groupes de paroles et de groupes thér

Thérapie individuelle