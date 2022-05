Nathalie TEUFEL

Je suis artisan en Alsace et je transforme le revêtement de sol PVC en objets usuels pour l'extérieur ou pour la maison sous la marque "Balade Home".



Je récupère ou je rachète par lot du revêtement de sol chez les revendeurs locaux et je les transforme en : cabas, paniers à linge, paniers à jouets, pots, vides poche, sous-mains, sets de tables, boites de rangement, seau à parapluie, ranges-rouleaux papier wc, corbeilles à papier, poubelles de salle de bain...et je peux également faire du sur mesure sur demande.

Les produits sont originaux, robustes, lavables. Ils se déclinent dans des coloris sobres ou très colorés selon la demande.



La fabrication est entièrement locale et artisanale.



Je participe à des expositions sur la région ou en périphérie mais mon souhait, pour cette année, serait de faire assembler mes produits par des Cat, Esat ou autres organismes afin de proposer une large gamme de produits dans des boutiques française.



Je n'ai pas de site en ligne pour l'instant mais vous pouvez me trouver sur facebook sous "balade home".

Je peux, bien sûr, prendre des commandes à distance et vous les expédier.

Sinon vous pouvez passer à mon atelier en me contactant au préalable par téléphone au 06 13 01 26 46.



A bientôt