Nathalie THOMAS

Parcours professionnel :



Dotée d'une solide expérience d'Assistante de direction (mon profil de base), j'ai ensuite évolué vers des fonctions de chargé de communication financière et coordination juridique. Je dispose également de compétence en management d'équipe et de projet.



Dans ces différentes missions, j'ai toujours travaillé dans les plus haut niveaux de l'entreprise : présidence, direction générale, DAF, Directeur juridique etc... ainsi qu'en externe avec des avocats, les banques, commissaires aux comptes. En parralèle le secteur dans lequel j'ai évolué m'a permis d'être en contact avec différentes personnalités du show business.



Actuellement depuis début janvier 2011, Assistante de Direction Générale dans une société leader européen de l'emballage auprès du Directeur Général Délégué en charge des Finances, des Ressources Humaines et DSI et auprès de la Présidence en binôme.



Entre 2008 et 2010 : expérience dans l'indépendance très enrichissante sur les plans personnel et professionnel, mais qui ne m'a pas convaincue et m'a incité à retrouver un poste dans mes domaines de compétences.



Entre 2001 et 2008 : chargée de communication financière auprès du DAF chez CANAL+ : missions de communication générale et spécifiquement de communication financière.



de 1991 à 2008 : Assistante de Direction Juridique : traitement de dossiers juridiques dans tous domaines du droit et + spécifiquement en droit des sociétés. Assistanat de direction de haut niveau.



de 1988 à 1991 : Missions d'Assistante de Direction et Assistante commerciale.



Personnalité :

Sens de la confidentialité, rigueur, organisation, gestion des priorités, esprit d'initiative sont des points forts de ma personnalité. Dotée d'un excellent relationnel, je serai rapidement adaptable à un nouvel environnement professionnel.



A l'écoute de postes de type :

Assistante de Direction de haut niveau (idéalement auprès d'un Président) me permettant de former un binôme intéressant avec ma hiérarchie et si possible, me donnant la possibilité de mettre à profit mes expertises en communication, finance, juridique etc.

ou

De chargée/responsable de communication financière

ou

Poste plus technique en juridique type paralegal.



Mes compétences :

Assistanat

Assistanat de direction

Assistante juridique

chargée de communication

Communication

communication financière

Droit

Droit des sociétés

Juridique

Recherche