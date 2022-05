Nathalie THOMAS

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un emploie, j'ai 45 ans et mon parcours professionnel est très variée,de 17 à 27 ans j'étais sommelière j'ai commencer par la pension de famille ensuite pizzeria, crêperie d'yvoire, pub, restaurant de montagne, restaurant 3 etoiles etc.



De 27 à 37 ans j'étais ouvrière, je posais des bracelets sur les boites de montres et j'effectuais le contrôle final, (LONGINES ET CARTIER), j'aimais beaucoup ce travail mais j'ai du arréter pour raison famiale.



de 37 à maintenant, j'ai fais le cours croix rouge module 1 aujourdhui il faut 1+2,j'ai travailler au soins à domicile ainsi que 2 ans à l'hôpital et 5 mois dans un hôme médicalisé.



Je ne trouve pas de travail!



suis je trop agée ou pas assez qualifié, je ne sais pas, je ne sais plus.



MEILLEURES SALUTATIONS nathalie t b



