Nathalie THUMERELLE

SONY France (Electronique) Sept 1989 – Fév 2006 :

20 / 26 Rue Morel – 92 110 CLICHY



2005 – 2006 : Responsable Ressources Humaines



Gestion de l’ensemble des problématiques liées au développement RH : recrutement, formation et gestion des carrières pour les équipes marketing, communication, techniques, ainsi que du laboratoire de recherches et des collaborateurs rattachés à Sony Europe.



2000 – 2004 : Responsable du Recrutement



Recruter :

Gestion des relations avec les écoles : définition de la politique, participation aux forums, jurys, présentations….

Réalisation des recrutements : stagiaires, CDD et CDI : choix des supports, relation avec les cabinets de recrutement, analyse des candidatures, sélection, présentation des candidats et accompagnement des managers dans la prise de décision et les préconisations salariales.

Réalisation d’enquêtes de rémunération : Hay et Hewitt.

Intégration et suivi des nouveaux embauchés et accueil des expatriés.

Gestion du programme de recrutement européen à destination des jeunes diplômés pour Sony Paris en collaboration avec l’équipe RH de Sony Europe : analyse des candidatures, participation aux assessment centres, accueil et suivi des candidats embauchés



Gérer les carrières :

Gestion des mouvements internes et réalisation de points carrière avec les collaborateurs.

Gestion des cadres à potentiel dans le cadre d’un programme européen de fidélisation des collaborateurs : préparation des dossiers de nomination et participation aux assessment centres européens en vue des sélections finales.



Gérer les projets :

Elaboration d’un système d’appréciation des performances européen dans le cadre d’une équipe projet européenne : réalisation d’un référentiel de compétences, de matrices par métier et du document d’appréciation ; mise en œuvre de ce système à Sony Paris : traduction de l’ensemble des outils et de l’extranet ; présentation de ce système aux équipes.

Interface avec la DRH de Sony Europe dans le cadre de la réalisation d’une enquête d’opinion européenne : préparation du questionnaire, traduction et analyse des résultats puis co-animation d’un atelier avec un groupe de collaborateurs sur le thème « équilibre vie privée / vie professionnelle » en vue de proposer des solutions au Comité de Direction.







1989 – 1995 : Assistante Formation

1996 – 1999 : Chargée de Formation



Former :

Participation à la mise en œuvre de la politique de formation : définition des orientations et des axes de formation.

Analyse des besoins avec les opérationnels au cours d’un audit formation / gestion des carrières.

Elaboration du budget, définition des actions de formation, suivi et analyse du plan de formation.

Organisation et mise en œuvre des formations inter et intra entreprise : choix des consultants et élaboration des programmes.

Gestion des obligations légales et consolidation des plans de formation des unités de fabrication en vue du Comité Central d’Entreprise.

Mise en place des applications de gestion de la formation : Ressource Formation puis Hypervision.

Rédaction de la procédure formation et d’un catalogue de formation à destination des managers.

Réalisation des entretiens d’évaluation avec les stagiaires.