Nathalie TONNEAU

Ma double compétence métier et IT me permet d’appréhender rapidement les besoins utilisateurs et de mener à terme les différents projets.

Tout au long de mon parcours, j’ai acquis un savoir-faire de gestion de projet, d’analyse et de synthèse, de priorisation, de management d’équipes internes et externes et de mise en place de processus.

Mon adaptabilité, ma disponibilité, mon relationnel, ma compréhension des besoins métiers et leur reformulation ainsi que mon organisation font partie du savoir-être que mes collègues apprécient.





Mes compétences :

Chef de projet

TMA

accompagnement du changement

Team leader

AMOA

analyse fonctionnelle

analyse marketing

Synthèse fonctionnelle

SAP BW

SAP SD

Adaptation

Analyse