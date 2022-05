Nathalie TONSART

J'ai tenu pendant 20 ans un commerce de fruits et légumes, fromage à la coupe et charcuterie traditionnelle, où je m'occupais de l'approvisionnement, de la tenue des stocks, de la mise en rayon et de l'accueil client.

Toutes ces années m'ont permis d'acquérir une très bonne expérience dans la vente et l'accueil client.

Je propose de mettre mon savoir faire, mon sens des responsabilités, mon dynamisme et ma convivialité au service d'une entreprise commerciale.