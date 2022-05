Nathalie TOTAL

Psychopraticienne formée à l'Ecole d'Analyse Transactionnelle.



L'Analyse Transactionnelle est une approche thérapeutique, elle permet d’accompagner les personnes qui ressentent un mal-être intérieur ou qui sont confrontées à des difficultés relationnelles, sociales, familiales, professionnelles (transactions).

Cette approche s’intéresse à l’origine du comportement en termes d’histoire et permet d’identifier en quoi le présent de la personne est tiraillé par son passé, générant tensions, lassitude, détresse, maux physiques…

C’est une thérapie au cours de laquelle la personne est amenée, avec le soutien de la thérapeute, à mettre du sens sur ce qu’elle vit et ressent. C’est une rencontre entre deux personnes investies, qui vont travailler et cheminer ensemble vers un objectif commun.





Mes compétences :

Psychothérapie