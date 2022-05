Nathalie TOULET

Experte en exploitation aérienne depuis 15 ans, j'ai développé mes principales compétences dans le secteur des opérations aériennes mais également en étant responsable des relations clientèles.



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai démontré mes qualités de manager en encadrant des équipes opérationnelles d'une centaine de personnes. J'ai également géré des projets opérationnels (mise en place de l'activité passage et comptoir de vente) et participé à des projets réglementaires (certification IOSA).



En 2012, j'ai obtenu ma certification d'auditrice qualité au sein de la compagnie OpenSkies et ai réalisé différents audits en escales.



A l'écoute du client et très axée sur la performance, autonome, rigoureuse et proactive, je recherche de nouveaux défis dans mon domaine d'expertise, et où la relation avec les partenaires est au coeur du projet.



Mes compétences :

pédagogue

dynamique

management d'équipes

rigoureuse

relation clientèle

gestion de projets