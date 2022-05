Nathalie TOURNES-POURRE

J'ai été intervenante à l'Institut Européen de Psychologie Appliquée de St Laurent du Var (06) de 10/2004 à 07/2014. J'y ai transmis mes outils à de futurs thérapeutes ainsi qu'à des stagiaires externes dans les domaines de la Communication Stratégique,l' Analyse Transgénérationnelle,l' Ennéagramme .

J'anime aussi des stages à la demande des entreprises ainsi qu'à mon local d'Auriol (13).



Je suis certifiée en Hypnose Ericksonnienne, Master PNL, Analyse Transgénérationnelle,Sophrologie, formée par le Docteur Delatte à la Psycho-bio-acupressure.



Je reçois en consultation à l'Espace paramédical Kalisméra 16 Quai de l'Huveaune 13390 Auriol. Je me place dans la catégorie des psychopraticiens intégratifs, permettant aux soignants de plusieurs disciplines de se centrer sur un consultant afin de lui donner tous les moyens disponibles de récupérer son autonomie psychologique et physique .



Présidente de l'Association Psyconvergences regroupant des thérapeutes intégratifs. Psyconvergences c'est la mise en commun des compétences de psychopraticiens certifiés dans la formation psy et le développement personnel.

J'anime aussi des Café des parents dans les centres sociaux ainsi qu'un Psypapotages en entrée libre dans local Kalisméra. Je viens d’adhérer en tant que formatrice et bénévole à l'Association Place des Anges qui se développe autour du deuil , en particulier le deuil périnatal.

Je suis membre certifié de Psy en Mouvement .



Mes compétences :

PBA