Nathalie TOUSSAINT

Professionnels du recrutement et chefs d'entreprise, je vous propose mon aide pour que vous puissiez trouver la personne idéale correspondant à vos attentes pour un travail défini.



Il est parfois difficile de faire un choix à partir d'un simple CV où même lors d'un entretien d'embauche. C'est pourquoi grâce à la Numérologie, je vous éclairerai de manière efficace sur les personnalités de vos postulants et sur leurs capacités à honorer les fonctions demandées au sein de votre entreprise.



En effet, il m'est possible à partir d'un nom, d'un prénom et d'une date de naissance de définir clairement si une personne est compatible par sa personnalité et son cycle de vie, à votre recherche, et si cette personne se révèlera bénéfique pour l'évolution de votre société.





















Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil