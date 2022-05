Nathalie TOUZEAU

Juriste de formation, je souhaite retrouver un poste de conseiller juridique d'entreprise et/ou gestionnaire sinistre.

Je connais bien la gestion des dossiers sinistres auto (non corporels), bâtiments, dommage-ouvrage, responsabilité civile, vol.

J'ai participé aux réunions d'expertises amiables et judiciaires.

J'avais également en charge les dossiers contentieux simples telles que les injonctions de payer et en lien avec les avocats, huissiers et experts, je participais à la rédactions des assignations, mémoires, protocoles transactionnels.

Je connais bien également le droit public, notamment les procédures marchés publics.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel