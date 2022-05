Nathalie TRAN-CHOPIN

Conseil en Management et Organisation Accompagnement Individuel et Collectif (coaching, team building, formation) à la lumière de la dimension Interculturelle



Consultante indépendante, je mets l'humain au cœur de mes préoccupations et accompagne les organisations, les équipes et les individus dans leurs projets de changement.

J’ai évolué pendant 17 ans dans de grands groupes internationaux, et ai été confrontée à des contextes organisationnels et culturels très différents qui m’ont permis de développer les compétences suivantes :

• Accompagnement individuel et collectif (Approche NeuroCognitive et Comportementale de l’Institut de NeuroCognitivisme, Certifiée Coach & Team par Transformance Pro et Golden par les ECPA)

• Gestion de projets en organisation (Quality 6 sigma)

• Management d’équipes directes et d’équipes projets internationales

• Gestion du risque

• Gestion / Finance



