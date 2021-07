Marie-Gabrielle DI NUNZIO (MARRO)

Bonjour,



J'interviens en tant que facilitatrice et coach professionnelle, certifiée PCC par la Fédération Internationale de Coaching. J'accompagne le développement du capital humain en m'appuyant sur la valorisation des complémentarités, des réussites individuelles et collectives.



Mon cœur de Métier : "L' Accompagnement humain et la création de valeur"

J'accompagne les personnes qui veulent augmenter l'adéquation entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actions et les équipes qui veulent se transformer, développer leurs ressources pour redonner du sens à leurs objectifs et projets.

Le coaching permet d'augmenter le savoir-être, la créativité, les compétences et d'avancer de façon structurée vers un objectif identifié. Les résultats sont concrets et mesurables.



Engagée dans un processus éthique de formation permanente, de supervision.

Membre de Federation Professionnelle, j'ai à cœur de promouvoir le Coaching Professionnel et d'en favoriser l'accès aux personnes qui en font la demande.



Qui sont mes CLIENTS ?



LEADERS RESPONSABLES et CHEFS D'ENTREPRISES (TPE, PME) qui veulent promouvoir un mieux être au travail, l'intelligence collective. Avoir un impact sociétal leur tient à cœur !



Les PARENTS qui veulent ÉLEVER leurs enfants au sens large:

au sens étymologique " faire mouvoir de bas en haut " du latin « levare »

au sens propre " prendre soin, nourrir, faire grandir "

au sens figuré, " porter à un degré supérieur "

Des parents qui trouvent important de développer leur créativité dans l'éducation des enfants et d'asseoir leur autorité naturelle.



Les ADOLESCENTS et JEUNES ADULTES de 16 à 25 ans



Des ENSEIGNANTS qui veulent soutenir des êtres en formation à mieux développer leurs capacités, compétences et potentiels et à devenir des personnes capable d'exercer leurs pleines facultés, tout en respectant leur l'individualité.



DES TRAVAILLEURS SOCIAUX qui veulent accompagner encore mieux des publics spécifiques et diversifiés en développant leurs compétences professionnelles, humaines et techniques -individuellement et en équipe.



Qui sont mes PRESCRIPTEURS ?



Mes clients, les Responsables RH, les consultants, les avocats en droit social, les médecins, les enseignants, les professionnels de l'enfance et de l'adolescence (conseillers d'orientation, psychologue scolaire, pédopsychiatre, orthophonistes), les Ecoles de Soutien Scolaire

Secteurs : Sanitaire et social, Associatif, Collectivités territoriales, TPE, PME, Particuliers



Mon parcours

Éducatrice pendant 25 ans auprès de publics diversifiés (adolescents, adultes, personnes atteintes de handicaps), j'ai développé des qualités humaines et j'ai contribué à des projets innovants tout en me formant tout au long de mon parcours.

Enrichie par la vie auprès de 2 enfants, maintenant adolescents, je continue à apprendre au quotidien à leur contact.

J'ai amélioré mon savoir-être et mon savoir-faire, à la faveur de mes expériences personnelles et professionnelles, notamment grâce aux techniques de P.N.L (Programmation Neurolinguistique) complétées par une formation diplômante de coach à la Faculté d'Aix.



Mes compétences

J'agis comme un facilitateur de changement et je propose des supports adaptés à chacun qui permettent de mobiliser les compétences et les ressources. Mes formations transversales me permettent d'utiliser différents "moyens" : coaching, PNL, Le Golden®, la modélisation symbolique & Clean Language, le questionnement valorisant, l' analyse transactionnelle et systémique pour mieux m'adapter aux besoins des individus et des groupes dans le respect des différences et des richesses individuelles.



Ma valeur ajoutée : Des valeurs incarnées dans des actes concrets : Des prestations sur Mesure avec Intégrité, Professionnalisme et Créativité



Je vous propose de me rencontrer pour affiner votre demande ou les besoins de votre organisation.

06.86.52.40.09



Mes compétences :

Facilitation de processus d'intelligence collective

PNL

Éducation

Accompagnement au changement

Communication

Coaching : posture et outils

Profils de personnalité et inventaires professionnels

Conception de projets

Forum ouvert