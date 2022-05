Nathalie TRÉLOHAN

Mes domaines de compétences restent :

=) la logistique et le transport (mer, route)

=) la planification zone réception d'une plateforme cross dock.

Je travaille en français mais aussi anglais & espagnol (stage de 10 mois).



En 2013, j'ai suivi une formation DIF pour connaître la réglementation douanière et maîtriser le transport.



Dynamique et passionnée dans ce que j'entreprends :

je pratique la course à pied en compétition sous toutes ses formes, mes goûts se portent aussi vers la lecture, le vin, la généalogie, la photographie, les ballades.



Mes compétences :

Export/import

Douane

Planification Opérationnelle

Incoterms 2010

Logistique

Plannification

Appel d'offres transport

Ordonnancement

Transport maritime

Reflex

Négociation

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client